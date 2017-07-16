При пожежі в житловому будинку в Китаї загинули 22 людини
09:09, 16 липня 2017Світ
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До теперішнього часу вогонь загасили, причина інциденту з'ясовується.
Ще три людини поранені / NewsX
При пожежі в провінції Цзянсу на сході Китаю загинули 22 людини, ще три людини отримали поранення. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу.
Пожежа виникла в неділю близько 4.30 ранку за місцевим часом (субота 23.30 за київським) у населеному пункті Юйшань.
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До теперішнього часу вогонь загасили, причина інциденту з'ясовується.
Як сообшал УНІАН, в Еквадорі перекинувся і загорівся автобус, загинули 14 людей.
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