При пожежі в житловому будинку в Китаї загинули 22 людини

При пожежі в провінції Цзянсу на сході Китаю загинули 22 людини, ще три людини отримали поранення. Про це повідомляє агентство Xinhua з посиланням на місцеву владу.

Пожежа виникла в неділю близько 4.30 ранку за місцевим часом (субота 23.30 за київським) у населеному пункті Юйшань.

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До теперішнього часу вогонь загасили, причина інциденту з'ясовується.

Як сообшал УНІАН, в Еквадорі перекинувся і загорівся автобус, загинули 14 людей.