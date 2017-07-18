США вирішили ввести нові санкції проти Ірану

Вашингтон має намір ввести нові санкції проти Тегерана у зв'язку з його ракетною програмою, а також "ворожою діяльністю" в регіоні, повідомляє Прайм з посиланням на представника Білого дому.

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"Ми вводимо нові санкції, щоб залучити Іран до відповідальності за його поведінку на цілому ряді напрямків, зокрема в плані ракет", - заявив представник адміністрації президента США і зазначив, що нові санкції не матимуть відношення до Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який був підписаний з Іраном міжнародним співтовариством два роки тому, в тому числі - з США.

Представник Білого дому пояснив, що в рамках цієї угоди СВПД Вашингтон скасував низку економічних обмежень проти Тегерана.

"Вони (нові санкції – ред.) не є введенням заново санкцій, знятих у рамках "ядерної угоди", - зазначив чиновник, він уточнювати, стосовно кого саме будуть введені нові заходи, не став.