До Мінська приїхав піарник Обами

У Білорусі з візитом перебуває Джо РОСПАРС - директор з нових ЗМІ виборчої кампанії Президента США Барака ОБАМИ.

Як повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода», візит триватиме до 28 березня.

У Посольстві США в Білорусі зазначили, що Дж.РОСПАРС завтра, 26 березня, проведе відео веб-чат.

«Джо РОСПАРС, це людина, яка зробила піар-кампанію Б.ОБАМИ в on-line, виступить в Мінську з лекціями перед представниками on-line-медіа і on-line PR-кампаній», – повідомили в американському дипломатичному представництві.

Разом з тим не уточнюється, чи планується проведення зустрічей Дж.РОСПАРСА з представниками білоруської влади.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО порадив 44-му Президенту США Б.ОБАМІ виконувати свої передвиборні обіцянки, щоб не стати політичним банкрутом.

«Необхідно буде виконувати всі свої обіцянки. Якщо хоч у чомусь він (Б.ОБАМА) відійде від своїх обіцянок, значить, він політичний банкрут. Обіцяв – виконуй», - сказав О.ЛУКАШЕНКО.

Президент Білорусі О.ЛУКАШЕНКО 7 листопада направив вітальну телеграму Б.ОБАМІ з нагоди його обрання на пост Президента США.

Протокольний обмін взаємними телеграмами на вищому рівні з нагоди обрання глави держави або святкування Дня незалежності між Білоруссю і США було перервано в 2003 році. О.ЛУКАШЕНКО за весь час свого президентства одержав єдину вітальну телеграму від свого американського колеги Білла КЛІНТОНА - в 1994 році після своєї першої перемоги на президентських виборах.

З 2003 року сторони обмінювалися взаємними звинуваченнями: Вашингтон звинувачував Білорусь в порушеннях демократичних свобод, а Мінськ - США в імперських амбіціях і подвійних стандартах.

У березні 2008 року офіційний Мінськ відкликав для консультацій посла Білорусі в США Михайла ХВОСТОВА і наполегливо запропонував послу США в Білорусі Карен СТЮАРТ залишити країну для консультацій з адміністрацією США. К.СТЮАРТ залишила Білорусь 12 березня 2008 року. Такі дії Білорусь зробила у зв`язку з введенням в листопаді 2007 року економічних санкцій відносно державного концерну «Білнафтохім».