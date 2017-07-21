"Потрапити в світ блокбастерів і супергероїв": у Сан-Дієго стартував міжнародний фестиваль поп-культури (фоторепортаж)

Стартував міжнародний фестиваль поп-культури San Diego Comic-Con International. «Прадід» всіх комікс-фестів щорічно перетворює Сан-Дієго в місце паломництва відданих фанатів фантастики зі всього світу. Одна з найгучніших подій у світі сучасної індустрії розваг проходить з 20 по 23 липня.

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За чотири дні тут проходить понад 700 різних подій, включаючи презентації новинок коміксів, цифрових і настільних ігор, літератури, телесеріалів, фільмів і анімації, майстер-класи, практична конференція, кінофестиваль. Гостями фестивалю стають провідні світові діячі кіномистецтва, літератури, дизайну та шоу-бізнесу, включаючи акторів новітніх фантастичних блокбастерів Голлівуду.

Цього року головним хедлайнером «Комік-Кона» стане студія Warner Bros., яка має намір порадувати публіку якимись цікавими новинами про кінематографічний всесвіт DC. Ще минулого року здавалося, що голлівудському мейджору нескоро вдасться повернути свою супергеройську франшизу на правильні рейки. Спочатку критики розгромили блокбастер «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості», а потім не залишили каменя на камені від «Загону самогубців». До роботи над стрічкою в терміновому порядку було залучено креативного директора видавництва DC Comics Джеффа Джонса, за підтримки якого студії раніше вдалося побудувати успішний телевізійний всесвіт.