У Каліфорнії померла вдова Френка Сінатри

В Каліфорнії у віці 90 років померла четверта дружина співака і актора Френка Сінатри Барбара Сінатра.

Про це повідомив директор дитячого центру захисту дітей від жорстокого поводження, який заснувала Барбара, передає РБК з посиланням на Associated Press.

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Вона померла "в результаті природних причин", з нею були її родина та друзі, сказав він.

Барбара Сінатра народилася 10 березня 1927 року в місті Босуорт в штаті Міссурі. Френк Сінатра одружився на Барбарі, яка до цього працювала моделлю, у 1976 році. З нею він прожив до кінця свого життя. Співак помер у 1998 році.

Барбара Сінатра заснувала центр підтримки дітей, які зазнали фізичного, сексуального чи психологічного насильства, в 1986 році в Каліфорнії. За словами директора, центр Барбари надав підтримку понад 20 тис. дітей, пише AP.