МЗС Молдови викликало російського посла через плани щодо заходів у Придністров'ї

У Молдові викликали російського посла Фаріда Мухаметшина до міністерства закордонних справ і європейської інтеграції для обговорення заходів, присвячених 25-річчю миротворчої місії в Придністров'ї. Про це повідомляється на сайті міністерства.

У відомстві підкреслили, що російського посла попереджали про недоцільність демонстрацій.

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«Посол Росії, зокрема, неодноразово попереджали про організацію недоцільність в односторонньому порядку демонстрації, присвячені цьому ювілею за участю артистів та офіційних делегацій Російської Федерації, посилаючись на те, що такі дії можуть завдати шкоди молдавським відносинам із Росією», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Молдові Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції заборонило російській делегації на чолі з віце-прем'єром Дмитром Рогозіним пролетіти через свій повітряний простір.

Повідомлялось, що російський віце-прем’єр планував візит для участі в святкуванні 25-річчя початку миротворчої операції на Дністрі. Однак, молдовське міністерство направило лист про відмову у посольство РФ 19 липня, де зазначається, що Рогозіну змушені відмовити у дозволі на проліт через повітряний простір Молдови і посадку літаків ВПС Росії в аеропортах Кишинева і Тирасполя.