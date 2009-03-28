Екс-прем'єр Росії пояснив причини хворобливої реакції Кремля

Брюссельські домовленості про модернізацію української газотранспортної системи послабляють здатність Кремля використовувати газові поставки як інструмент політичного впливу на Україну.

Таку думку в ефірі російського радіо «Эхо Москвы» висловив екс-прем`єр-міністр Росії, лідер Народно-демократичного союзу Михайло КАСЬЯНОВ.

«Сенс досягнутих там домовленостей, і водночас головна причина невдоволення Кремля – тепер газовий кордон Європи фактично може переміститися на російсько-український кордон. Об`єднана Європа купуватиме його там і готова сама платити за подальший транзит. Але тим самим суттєво послаблюється здатність Кремля використовувати газові поставки як інструмент політичного впливу, зокрема, й на Україну. Звідси така хвороблива реакція російських лідерів», - сказав М.КАСЬЯНОВ.

Разом з тим, він висловив упевненість, що досягнуті в Брюсселі домовленості жодним чином не спрямовані проти Росії.

«Насправді навіть після модернізації й інтеграції з Європою українська газотранспортна система не зможе працювати без російського газу, тому все одно треба буде враховувати інтереси Москви. Але і Росії нема куди подітися: поставляти газ до Європи все одно доведеться, бо ніяких інших серйозних ринків збуту у світі поки що не існує», - сказав він.

На його думку, враховуючи політику РФ з кінця 2004 р. підписання такого документа Україною «абсолютно природний, закономірний процес», бо значним чином знижує залежність ЄС і України від Росії і від «російського режиму».

Окрім цього, М.КАСЬЯНОВ відзначив, що всім трьом сторонам доведеться домовлятися.

«Без цієї труби російський газ просто спалюватиметься у факелах, йому немає куди йти, цьому газу. І всі ті розрахунки чи квазі-розрахунки, які нам демонструються, що нам необхідні «Північний потік», нам необхідний ще «Південний потік», крім «Блакитного потоку», і так далі, якщо ви подивитеся на цифри, які заявлені в цій Декларації про підвищення пропускної спроможності системи після модернізації, то цей обсяг - 60 додаткових млрд. кубів на рік – він повністю поглинає ці нові проекти: і балтійський трубопровід «Північний потік» і «Південний потік», і все», - сказав він.

Він додав, що фактично за 2,5 млрд. дол. вирішуються завдання, покладені на «Північний потік», який оцінювався в 15 млрд. дол.

Довідка УНІАН. 23 березня в Брюсселі відбулася Міжнародна інвестиційна конференція з модернізації української ГТС, у якій взяли участь Президент України Віктор ЮЩЕНКО і прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО.

За підсумками інвестконференції “ЄС – Україна: партнери з поставок газу до Європи” була підписана Спільна декларація ЄС, України і міжнародних фінансових організацій, яка визначатиме основу для надання інвестицій.

Російська делегація, присутня на Міжнародній інвестиційній конференції з питань модернізації української ГТС, залишила форум після оголошення церемонії підписання підсумкової декларації.

Під час конференції міністр енергетики Росії Сергій ШМАТКО висловив невдоволення проектом підсумкової декларації цих зборів. Він вказав на декілька пунктів документа, які не влаштовують РФ.

Прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН учора на прес-конференції в Сочі, коментуючи підсумки інвестиційної конференції з модернізації української ГТС, заявив, що Росія почне переглядати принципи відносин з країнами Євросоюзу, якщо інтереси Москви ігноруватимуться.