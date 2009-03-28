Чеські політики домовилися про дострокові вибори

Лідери найбільших політичних партій Чехії, чий уряд 26 березня у повному складі пішов у відставку, домовилися провести в країні дострокові вибори і визначилися щодо їх дати.

Як передає РІА «Новости», лідер чеських соціал-демократів Йіржі ПАРОУБЕК повідомив, що вибори заплановано на жовтень. Про інші деталі він не інформував.

Згідно з законом, наступні вибори мають проходити в Чехії у середині 2010 року. Політична ситуація в країні останнім часом загострилася. Президент головуючої в ЄС Чехії Вацлав КЛАУС 26 березня прийняв відставку уряду Мірека ТОПОЛАНЕКА.

Парламент Чехії 24 березня висловив недовіру уряду М.ТОПОЛАНЕКА. Опозиція, яка виступає, на відміну від уряду, проти розміщення на території країни американського радара системи ПРО, звинуватила Кабінет в бездіяльності в умовах світової економічної кризи.