Правляча партія втрачає голоси, але виграє вибори

Правляча в Туреччині Партія справедливості і розвитку (ПСР), яку очолює прем`єр-міністр Тайїп Ердоган, перемогла на виборах, що відбулися в неділю, до місцевих органів влади, набравши 39% голосів виборців, свідчать підсумки голосування після підрахунку майже 100% голосів, повідомляє телекомпанія NTV.

Проте глава уряду незадоволений: прогнозувалося, що ПСР набере близько 50% голосів.

Партія Ердогана перемогла в найбільшому місті Туреччини - Стамбулі, столичній Анкарі, але програла в Антальї, Ізміре та місті Діярбакир на південному сході Туреччини, де переважно живуть курди.

На другому місці за підсумками виборів опинилася основна опозиційна Народно-республіканська партія (НРП), набравши 23% голосів, на третьому - права Партія націоналістичного руху (ПНР) - 16%.