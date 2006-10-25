У рейтингу найбагатших небіжчиків змінився № 1

"Король рок-н-ролу" Елвіс Преслі поступився першим місцем лідерові групи Nirvana в списку найбагатших покійних знаменитостей, який щорічно складається журналом Forbes. Черговий рейтинг опублікований у номері журналу від 24 жовтня, повідомляє Reuters.

За даними журналу, спадкоємці Курта Кобейна з жовтня 2005 по жовтень 2006 року одержали 50 мільйонів доларів як авторські відрахування і плату за використання імені і зображення лідера Nirvana у виробництві різної продукції.

Елвіс Преслі, який очолював список найбагатших покійних знаменитостей з моменту його першої публікації, цього разу зайняв лише друге місце. Спадкоємці Преслі за рік заробили 42 мільйони доларів - за продукцію з його ім`ям і доходи від маєтку-музею "короля рок-н-ролу".

Кобейн у 2006 році піднявся на перший рядок списку через те, що його вдова Кортні Лав (Courtney Love) продала права на 25 відсотків музичного каталогу Nirvana компанії PrimeWave, зазначає Forbes.

Третє місце в списку займає Чарльз Шульц (Charles Schulz) - автор коміксів "Peanuts" про собачку Снуппі і її господаря Чарлі Брауна. Його спадкоємці за рік одержали 35 мільйонів доларів.

У п`ятірці знаменитостей, чиє ім`я і після смерті приносить багатомільйонні доходи, також опинилися: Джон Леннон з 24 мільйонами на рік і Альберт Ейнштейн - 20 мільйонів.

Крім того, до списку Forbes увійшли музиканти Рей Чарльз і Боб Марлі, а також кіноактриса Мерлін Монро.

Лента.ру