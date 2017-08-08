"Лицемірні заяви": учасники Scooter добре знали про загрози задовго до скандалу через Крим - Die Welt

Відвідавши окупований Крим, учасники німецького техно-гурту Scoоter навмисно порушили закон, про який ще й голосно дали знати, незважаючи на заяви, що група "поза політикою", йдеться у матеріалі на шпальтах німецького видання Die Welt.

Ще шість тижнів тому посол України в Німеччині Андрій Мельник зустрівся з менеджером музикантів і спробував умовити їх відмовитися від поїздки на окупований півострів через територію РФ.

Всі виправдання Scooter "звучать в кращому випадку наївно, а в гіршому - лицемірно", зазначає автор Юлія Смірнова в статті.

Вокаліст групи Ейч-Пі Бакстер сказав, що музиканти "не хочуть і не будуть брати участь у політиці".

"Але саме це і сталося. РосЗМІ хвалили групу як героїв, які приїхали у Крим, незважаючи на заборони і погрози. Для Росії будь-який артист міжнародного рівня в Криму - це подарунок. Такі візити служать нібито підтвердженням, що на окупованому півострові все добре", - йдеться в матеріалі.

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Таким чином, інші новини щодо Криму проходять повз увагу. Наприклад, журналіста Миколу Семена судить російський режим за те, що він відкрито назвав Крим територією України. Кримських татар переслідують, обшукують будинки, їх кидають за ґрати і змушують виїхати з півострова. Режисера Олега Сенцова, якого кинули у російську в'язницю за невизнання Криму територією РФ, теж досі тримають в сибірській колонії.

"А тим часом, посол Мельник правий: поїздка Scooter в Крим через Москву - це не дрібниця. Це демонстрація неповаги до України", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, проти групи Scooter порушили кримінальну справу за виступ в Криму. Прес-секретар прокуратури Автономної Республіки Крим Тетяна Тихончик заявила, що прокуратура України має намір допитати музикантів групи Scooter, які виступили з концертом на території окупованого півострова.