"Грошей немає, але ви тримайтеся": Путін оголосив про скорочення витрат на оборону в 2018 році

Президент Росії Володимир Путін оголосив про зниження витрат на оборону в 2018 році, що не повинно позначитися на переоснащенні армії і флоту.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з керівником фракції «Єдиної Росії» в Держдумі Володимиром Васильєвим.

Читайте такожРакети Путіна в окупованому Криму можуть вражати цілі в більшості країн Європи (інфографіка)«На осінній сесії потрібно буде працювати над законом про бюджет... Я хочу нагадати, значна економія бюджету на наступний рік передбачається, до речі кажучи, за рахунок скорочення статей на оборону», - зазначив Путін. При цьому він не уточнив розміру скорочення оборонного бюджету.

Також він заявив, що це не пов'язано зі скороченням планів з переоснащення армії і флоту.

«Ми будемо виконувати держоборонзамовлення і будемо робити нову програму. Але у нас за планом деякі скорочення є порівняно з минулим, тому тут потрібно буде дуже уважно подивитися на питання, які виникають завжди в ході підготовки основного фінансового документа країни», - наголосив російський лідер.

Раніше міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомляв, що державне оборонне замовлення 2017 року за поставками нових зразків озброєння на липень 2017 року виконано на 34,2%, з ремонту - 42,2%.

За словами Шойгу, майже 60% бюджету держоборонзамовлення, виділеного на капітальне будівництво в першій половині 2017 року, було спрямовано на розвиток військової інфраструктури.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.