Військовослужбовців ЧФ візьмуть на облік міліції

Українська сторона на переговорах з питань Чорноморського флоту РФ, що тривають у Севастополі, констатує досить успішне просування сторін у вирішенні питання щодо реєстрації російських кадрових військовослужбовців в органах МВС України і уникнення подвійного громадянства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Севастополі, де проходить третє засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ міждержавної комісії, заявив журналістам перший заступник міністра закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

„Йдеться про те, що ми реєструємо певні кроки з боку російської сторони в контексті питання про те, щоб військовослужбовці, які проживають поза межами військових частин, проходили реєстрацію в органах внутрішніх справ України. Є вже рішення командування ЧФ РФ і видано відповідний наказ, яким врегульовано це питання, і тепер усі російські військовослужбовці, які проживають поза межами військових частин, обов’язково мають пройти таку реєстрацію”, - сказав він.

Як також повідомив В.ОГРИЗКО, „ми говорили також про те, що в ході засідання робочої групи є певні пропозиції по тому, як підготувати угоду про уникнення подвійного громадянства, що сьогодні має реальне місце серед військовослужбовців ЧФ РФ, які мають і українське громадянство, що не передбачається нашим законом, і російське”. За його словами, „для того, щоб зняти проблеми для цих людей, ми запропонували, щоб була підготовлена відповідна угода, і сьогодні ми констатуємо, що вже є певні напрацювання, і ми можемо при добрій волі учасників переговорів швидко знайти і тут порозуміння”. На думку українського дипломата, „це не створює якоїсь особливої проблеми, тим більше, що таких угод, в принципі, багато, і тут можна йти за стандартною схемою і не вигадувати українсько-російський велосипед”.