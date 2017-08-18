Водій фургона, який скоїв наїзд на людей в Барселоні, залишається на волі - поліція

Серед затриманих у справі про теракт в Барселоні немає водіїв вантажівки, яка збила більше ста людей на Рамблі. Про це заявив представник поліції Каталонії Хосеп Траперо, передає Медуза.

При цьому він підкреслив, що ці люди прямо пов'язані з атакою. Він розповів, що один із них був затриманий в каталонському місті Альканаре, інший - у Ріполі (йдеться, ймовірно, про Дріса Укабіра). Раніше ЗМІ писали, що підозрювані були знайдені в місті Манльєу.

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Траперо розповів, що виконавець теракту, за наявними даними, не озброєний. За інформацією видання 20 minutos, особа виконавця теракту владі невідома.

Слідство вважає, що людина, яка після теракту прорвала на машині оточення в центрі Барселони і пізніше був застрелена поліцейськими в передмісті, не була причетна до теракту, заявив Траперо.

За останніми даними, у результаті теракту в центрі Барселони загинули 13 людей, більше 80 постраждали, 15 з нимх знаходяться у важкому стані. Мікроавтобус, за кермом якого сидів терорист, звернув з проїжджої частини і врізався в перехожих на бульварі. Влада оголосила про затримання водія мікроавтобуса. Його спільник був ліквідований в перестрілці з поліцією.