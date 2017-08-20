У Київській області внаслідок зіткнення автомобілів загинула трирічна дитина.

Про це Головне управління Національної поліції в Київській області повідомляє у Facebook.

«Сьогодні на автодорозі при в'їзді у м. Буча нетверезий водій із пасажиркою, на автомобілі “ВАЗ”, намагаючись обігнати автобус, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з транспортним засобом Renault Kangoo.

В авто перебувала подружня пара з Житомирщини разом із дітьми, дівчатками 3, 6 та 15 років. Всі учасники ДТП отримали тілесні ушкодження різних ступенів тяжкості. Наразі їм надається медична допомога. Найменша дівчинка отримала несумісні з життям тілесні ушкодження.

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Встановлено, що водій “ВАЗу” перебував у нетверезому стані. Драгер виявив у нього 2,8 проміле алкоголю. Чоловіка затримано у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України.

На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції. Призначено відповідні експертизи.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.