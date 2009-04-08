Чим загрожує молдавська криза Україні?

Українські експерти вважають, що політична нестабільність в Молдові серйозно не відобразиться на Україні.

Як повідомили УНІАН у Центрі досліджень політичних цінностей «АКСІА», на думку політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира ГОРБАЧА, на Україні “якимось серйозним чином не позначаться події в Молдові”.

За його словами, вони могли б мати негативний вплив, якби підтвердилися заяви деяких “російських коментаторів, що підхоплено і правлячим режимом у Молдові, котрі основними винуватцями називають джерела в Румунії”, для котрої нібито стратегічним завданням є “поглинання Республіки Молдова”.

Як сказав експерт, це може бути частиною істини, але “не це визначальний чинник політичної нестабільності в Молдові”. “Якби сценарій поглинання Молдови дійсно реалізовувався, тоді б перед Україною, справді, постав би виклик”, - вважає В.ГОРБАЧ.

Водночас він наголосив, що “цей сценарій далекий від реальності, фантастичний, надуманий”.

Директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що «молдавські події ніяк не відображатимуться на політичній ситуації в Україні”.

За його словами, “масові безлади у Кишиневі пов`язані з результатами виборів і, швидше за все, були організовані проросійською владою Молдови, для відміни домовленостей по перерахунку голосів, відданих під час виборів”.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ вважає, що зміни, які відбуваються у Молдові, мають геополітичний характер.

За його словами, активно брали участь у виборчій кампанії придністровці, орієнтовані на політичні сили лівого спектра, пов’язані з певними ностальгічними уявленнями про своє життя, а також орієнтовані на збереження відносин з Росією, що мабуть, стало “вирішальною картою у черговій перемозі комуністів”.

Водночас А.ЄРМОЛАЄВ не виключає, що, “швидше за все, втрутився зовнішній фактор”. За його словами, у подіях в Молдові “багато було акцентів стосовно румунського питання, стосовно національної ідентичності”.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, “це може загрожувати Молдові не лише подальшою внутрішньополітичною дестабілізацією, але і втратою самої державності”. За його словами, йдеться про територіальні питання, права різноманітних етнічних і полікультурних спільнот, їхнє право на державність.

“Зрозуміло, що репресивні дії молдавської влади будуть викликати широкий розголос, очевидно, що негативний, але питання стоїть так: або Молдова збереже політичну стабільність і збереже державу, або, на жаль, Молдові може загрожувати хвиля нової національної кризи, навіть кризи державності”, - додав він.

Говорячи про Україну, А.ЄРМОЛАЄВ підкреслив, що для нашої держави “тут урок лише один – кожен український політик має бути зацікавлений в мінімізації і нейтралізації будь-якого зовнішнього впливу (чи то із Заходу, чи то зі Сходу)”. “Інакше постійно буде поставати питання не лише про соціальну стабільність, але і про долю держави”, - сказав він.

Як вважає експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при МЗС України Олександр ПАЛІЙ, “дестабілізація ситуації всередині Молдови сьогодні мало кому вигідна, тому я думаю, що нинішньому керівництву вдасться втримати ситуацію”.

Він зазначив, що Україні вигідно, щоб ситуація в Молдові була стабільною, країна залишалась незалежною, щоб розвивались демократичні процеси, вигідно також, щоб територіальна суперечка, яка існує в країні, закінчилась відновленням територіальної цілісності Молдови, при збереженні прав українців та інших громадян, які мешкають на цій території.

“Україні вигідна або федералізація, або конфедерація на території Молдови. Інтереси України і Молдови у цьому питанні співпадають. Я думаю, що ми в цьому плані є добрими союзниками для наших сусідів”, - додав О.ПАЛІЙ.