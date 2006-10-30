Болгари переобрали президента

У другому турі виборів президента Болгарії переміг чинний глава держави Георгій ПИРВАНОВ.

Як передає ІТАР-ТАСС, за підсумками обробки 73,17% бюлетенів, повідомляє Центрвиборчком країни, Г.ПИРВАНОВ набрав 74,425% голосів виборців (у першому турі - 64,04%).

Опонент Г.ПИРВАНОВА, лідер націоналістичної партії «Атака» Волен СИДЕРОВ, за даними ЦВК набирає 25,575% голосів.

"Ми чекали і зуміли добитися високого результату, - відзначив Г.ПИРВАНОВ, якого оплесками зустріли в міжнародному прес-центрі. - Результат, який ми показали, став своєрідною оцінкою всього доброго, що нам вдалося зробити за п`ять років".