"Мексика платитиме за це": Трамп знову розворушив тему будівництва стіни на кордоні

Президент США Дональд Трамп знову порушив тему будівництва стіни на кордоні з Мексикою, заявивши, що сусідня країна платитиме за це.

Про це він написав у своєму Twitter.

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«З Мексикою, яка є країною з одним із найвищих рівнів злочинності в світі, ми повинні мати Стіну. Мексика платитиме за це через компенсацію або іншим чином», – написав Трамп.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 серпня 2017 р.

Як повідомляв УНІАН, у своїх передвиборних обіцянках Трамп неодноразово згадував про необхідність будівництва так званої стіни на кордоні із Мексикою через сильний потік нелегальних мігрантів.

25 січня він підписав указ про будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Одним із способів фінансування будівництва стіни, за задумом Трампа, може стати введення 20%-го податку на імпорт мексиканських товарів.