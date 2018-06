"Мексика платитиме за це": Трамп знову розворушив тему будівництва стіни на кордоні

Президент США Дональд Трамп знову порушив тему будівництва стіни на кордоні з Мексикою, заявивши, що сусідня країна платитиме за це.

Про це він написав у своєму Twitter.

«З Мексикою, яка є країною з одним із найвищих рівнів злочинності в світі, ми повинні мати Стіну. Мексика платитиме за це через компенсацію або іншим чином», – написав Трамп.

With Mexico being one of the highest crime Nations in the world, we must have THE WALL. Mexico will pay for it through reimbursement/other.