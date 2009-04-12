ЦВК Молдавії затвердила результати парламентських виборів

ЦВК Молдавії затвердила у суботу остаточні результати парламентських виборів, які оскаржує опозиція, і передав їх для затвердження до Конституційного суду, повідомив РІА “Новости” секретар ЦВК Юрій Чокан.

Згідно з остаточними результатами, Партія комуністів набрала 49,48% голосів, Ліберальна партія - 13,14%, Ліберально-демократична - 12,43%, альянс "Наша Молдова" - 9,77%.

Комуністи одержать в парламенті 60 мандатів з 101, ліберали - 15, ліберал-демократи - 15, "Наша Молдова" - 11.

Три з дев`ятьох членів Центрвиборчкому запропонували до підсумкового протоколу, який вони підписали, свою особливу думка. У ній вони повідомили, що списки виборців формувалися з серйозними порушеннями.

"У цьому є і провина Центрвиборчкому, який погодився формувати списки не за даними органів місцевої влади, а за даними міністерства інформаційного розвитку", - йдеться в документі. Тим самим, на думку цих трьох членів ЦВК, до списків могли потрапити люди, які або померли, або живуть за кордоном.