В Узбекистані затримали майже чотири тисячі громадян, які "безцільно гуляли" вночі

В узбецькому місті Хорезм в ніч з 26 на 27 серпня в рамках заходу "Тун" ("Ніч") були затримані 3706 осіб за те, що вони "безцільно гуляли" вулицями в нічний час доби.

У заході по затриманню брали участь міліція, співробітники прокуратури, судів та представники місцевої адміністрації, повідомляє місцеве відділення "Радіо Свобода".

Вираз "безцільно гуляли" наводиться в офіційному повідомленні обласного управління МВС. Затримання людей почалися 26 серпня після дев'ятої вечора.

За словами співробітника прес-служби МВС Узбекистану, значна частина затриманих була заарештована на добу, і відпущена після виписання їм штрафу як правопорушникам. З рештою були проведені профілактичні бесіди.

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Однак, співробітник прес-служби МВС не зміг уточнити, на підставі якого правопорушення громадяни, які "безцільно гуляли", були притягнуті до адміністративного штрафу.

"Згідно законодавства Узбекистану, "безцільне вуличне гуляння" не вважається злочином або правопорушенням. Якщо тільки в країні почалася війна, і було оголошено надзвичайний стан або комендантську годину. Будь-який громадян має право в будь-який час доби гуляти по місту з будь-якою метою або безцільно", - сказав у коментарі виданню один із узбецьких адвокатів на умовах анонімності.

В УВС Хорезмської області також не змогли пояснити, який саме закон Узбекистану забороняє громадянам країни "безцільно гуляти в нічний час доби". При цьому там зазначили, що "хороші люди не ходять по вулиці в нічний час".

Тим не менш, у МВС визнали, що співробітники хорезмської міліції перевищили свої повноваження і порушили права громадян. Там заявили, що хорезмська міліція помилилася, назвавши затриманих громадян такими, що "безцільно гуляли".

"Я сподіваюся, що в майбутньому співробітники УВС Хорезмської області не будуть припускатись подібних помилок. Але з іншого боку, в ту ніч були затримані чотири людини, які перебували в розшуку", - повідомив "Радіо Свобода" представник МВС Узбекистану.