Перша в світі наукова конференція по "Грі престолів" пройде у Британії

Перша в світі міжнародна наукова конференція по «Грі престолів» пройде у Великобританії, повідомляє Independent. Вона відбудеться на території Університету Хартфордшира 6 і 7 вересня.

Планується представити близько 20 матеріалів. Учасники обговорять владу і політику в «Пісні льоду і вогню» Джорджа Мартіна, «Гру престолів» як сучасне сприйняття життя пізнього середньовіччя, а також фанатські теорії про смерть і воскресіння Джона Сноу та інші теми.

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На конференцію приїдуть близько 30 експертів, у тому числі з Бразилії і Нової Зеландії. Відвідати захід може і звичайна публіка.

Раніше повідомлялося, що в Гарвардському університеті створили курс, пов'язаний з книжковою серією Джорджа Мартіна «Пісня льоду та вогню» і телевізійним серіалом HBO «Гра престолів».