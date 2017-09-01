У Франції заявили про неможливість побудувати мир у Сирії при Асаді

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан в інтерв'ю радіостанції RTL заявив, що в Сирії неможливо буде досягти миру за президента Башара Асада навіть після закінчення громадянської війни.

«Ми не можемо будувати мир [в Сирії] із Башаром Асадом», — зазначив Ле Дріан.

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За словами міністра, коли «Ісламська держава» буде переможена, в країні залишиться тільки одна війна — громадянська, що відбувається всередині Сирії з 2011 року.

«Перехід не може бути проведено без Башара Асада, який вбивав власний народ», — додав глава французького МЗС.

Він додав, що необхідно встановити часові рамки для створення конституції Сирії і проведення виборів.