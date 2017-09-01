КНДР скоро зможе запускати балістичні ракети великої дальності - МЗС Франції

КНДР скоро зможе запускати балістичні ракети великої дальності. Мова йде про декілька місяців. Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан, пише Reuters.

Дріан також закликав Китай активніше вирішувати кризу.

"Ситуація надзвичайно серйозна ... ми бачимо, що Північна Корея ставить собі за мету мати завтра або на наступний день ракети, які можуть транспортувати ядерну зброю. Протягом кількох місяців це буде реальністю », - заявив Жан-Ів Ле Дріан.

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"У той момент, коли Північна Корея має засоби для удару по Сполученим Штатам, навіть Європі, але, безумовно, Японією та Китаєм, ситуація буде вибухонебезпечною", - сказав він.

Ле Дріан заявив, що потрібно зробити все для того, щоб забезпечити проведення останнього раунду санкцій Організації Об'єднаних Націй, і закликав Китай, який є головним торговельним партнером Пхеньяну, зробити все можливе для забезпечення їх виконання.

"Північна Корея повинна знайти шлях до переговорів. Це має бути дипломатично активним ", - заявив французький політик.

Як повідомляв УНІАН раніше, північнокорейська ракета була запущена 29 серпня. Вона пролетіла над північною частиною Японії в районі острова Хоккайдо. Це перший бойовий пуск ракети по подібній траєкторії, досі таким чином запускалися лише космічні ракети-носії.

У липні влада КНДР заявила про готовність завдати ракетами цього типу удару в район острова Гуам, де розташовані військові бази США. Відразу після запуску прем'єр Японії Сіндзо Абе обговорив ситуацію з президентом США Дональдом Трампом. За підсумками телефонної розмови він повідомив, що сторони домовилися посилити тиск на КНДР. Раніше Трамп припустив військове вирішення північнокорейської проблеми.