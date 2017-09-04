У Лаврова запевняють, що Росія проінформувала НАТО про майбутні навчання "Захід-2017"

Заступник міністра закордонних справ Росії Олексій Мєшков назвав необґрунтованими звинувачення НАТО у зв'язку з російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2017», передає РИА «Новости».

«Ті країни, які прагнуть максимально загострити ситуацію напередодні навчань, вкидаючи необґрунтовані звинувачення на адресу Росії, — це ті країни, які максимально перешкоджають контактам військових наших країн», - сказав він.

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Він зазначив, що Росія «максимально широко поінформувала НАТО про майбутні навчання».

Як повідомляв УНІАН, згідно з офіційними даними, активна фаза спільних стратегічних навчань Білорусі і Росії «Захід-2017» запланована на 14-20 вересня. У цих навчаннях, які пройдуть на території Білорусі, передбачається участь до 13 тис. військовослужбовців. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що реальна чисельність уприватників навчань «Захід-2017» складе 240 тис. осіб. Міністр оборони Степан Полторак вважає, що ці навчання можуть бути використані для початку агресії проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний кордон з Росією. У Міноборони РФ запевняють, що в рамках антитерористичних навчань «Захід-2017» не будуть готувати плацдарм для вторгнення в Україну, і задіють 13 тис. військовослужбовців і 250 танків.