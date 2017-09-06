Королівська сім'я виграла суд щодо публікації фото оголеної Кейт Міддлтон

Герцог і герцогиня Кембриджські виграли судову справу проти журналу Closer, що опублікував у вересні 2012 року фотографії Кейт з оголеними грудьми. Суд зобов'язав видання виплатити компенсацію за заподіяну шкоду в розмірі 100 тис. євро, передає Бі-бі-сі.

Суд, що відбувся у Франції, постановив, що фотографії, зроблені під час відпочинку в Провансі, стали втручанням у приватне життя.

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Крім цього, суддя оштрафувала працівників журналу Closer більш ніж на 100 тис. євро - це максимально можлива сума штрафу.

Принц Вільям і Кейт в якості компенсації отримають по 50 тис. євро.

Спочатку адвокати королівської сім'ї вимагали 1,6 млн євро.

Також суддя ухвалила рішення, що газета La Provence повинна виплатити компенсацію в 3 тис. євро за публікацію фотографій герцогині в купальному костюмі.

Французький таблоїд Closer і газета La Provence у вересні 2012 року опублікували знімки, на яких герцогиня Кембриджська була зображена з оголеними грудьми біля басейну. Фотографії були зроблені під час відпочинку герцога і герцогині Кембриджських у замку у Франції в гостях у двоюрідного дядька Вільяма лорда Лінлі.

Публікації викликали масове обурення у Британії, британські ЗМІ принципово відмовилися публікувати ці знімки.

Королівська родина також була обурена публікацією фотографій і ініціювала судовий розгляд.

За звинуваченнями в порушенні права на особисте життя перед французьким судом постали шість осіб, причетних до публікації знімків, серед яких колишній редактор Closer, видавець La Provence і фотографи. Слухання справи почалися в травні.

Всіх шістьох визнали винними за пред'явленими звинуваченнями в публікації фотографій.

Редактор журналу Closer Лоранс Піо раніше наполягала, що не бачить шкоди в публікації фото, додавши, що їх ніяк не можна назвати шокуючими.

За словами адвоката герцога і герцогині Кембриджських, публікація фотографій була особливо болючою для принца Вільяма, враховуючи як папараці переслідували його мати - принцесу Діану.

Багато хто вважає, що папараці почасти винні у смерті Діани, адже водій її машини у момент аварії їхав на великій швидкості, щоб відірватися від репортерів.

Як повідомляв УНІАН, герцог і герцогиня Кембриджські чекають на третю дитину.