Принц Вільям і Кейт Міддлтон чекають на третю дитину

13:08, 04 вересня 2017
Світ
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Як і під час двох попередніх вагітностей герцогиня Кембриджська відчуває себе не дуже добре і зараз страждає від токсикозу.

REUTERS

У королівській родині очікується поповнення. Кенсінгтонський палац у Twitter повідомив, що принц Вільям і Кейт Міддлтон втретє стануть батьками.

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Як і під час двох попередніх вагітностей герцогиня Кембриджська відчуває себе не дуже добре і зараз страждає від токсикозу, наголошується в повідомленні.

Через стан здоров'я дружина принца Вільяма не зможе нанести свій запланований візит у Hornsey Road children's Centre в Лондоні.

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Теги: #королівська родина Великої Британії#Вільям і Кейт Міддлтон чекають на дитину