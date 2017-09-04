Принц Вільям і Кейт Міддлтон чекають на третю дитину
13:08, 04 вересня 2017Світ
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Як і під час двох попередніх вагітностей герцогиня Кембриджська відчуває себе не дуже добре і зараз страждає від токсикозу.
REUTERS
У королівській родині очікується поповнення. Кенсінгтонський палац у Twitter повідомив, що принц Вільям і Кейт Міддлтон втретє стануть батьками.
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Як і під час двох попередніх вагітностей герцогиня Кембриджська відчуває себе не дуже добре і зараз страждає від токсикозу, наголошується в повідомленні.
Через стан здоров'я дружина принца Вільяма не зможе нанести свій запланований візит у Hornsey Road children's Centre в Лондоні.
The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) September 4, 2017
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