У Держдепі США заявив про законність закриття дипмісій Росії

У Вашингтоні стверджують, що рішення про закриття російських дипломатичного і торгового представництв в Сан-Франциско, Нью-Йорку і Вашингтоні законне, повідомляє dw.com з посиланням на джерела.

Читайте такожУ США назвали причину обшуків у російських диппредставництвахЦя заява прозвучала після того, як російський президент Володимир Путін пообіцяв подати в американський суд щодо закриття російських дипустанов.

Також високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що згідно з міжнародним правом, країни можуть відкривати дипломатичні установи тільки в разі згоди приймаючої країни. За його словами, Вашингтон відкликав свою згоду щодо російського консульства в Сан-Франциско.

Разом з тим американське дипломатичне відомство сподівається, що вдасться уникнути подальших кроків у відповідь з боку Кремля, йдеться в заяві представника Держдепартаменту, поширеному на умовах анонімності.