Навального атакували сардельками (фото)

14:26, 06 вересня 2017
Світ
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Російський опозиціонер, за його словами, не зрозумів, що сталося.

Так Навального зустріли в аеропорту / Скріншот

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, як в аеропорту "Домодєдово" невідомі кинули у нього в'язку сардельок.

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Це сталося, коли Навального знімали телевізійні камери. "У цей момент ззаду налітають троє чортів й мені накидають на плечі зв'язку сардельок", - йдеться у повідомленні російського політика на його сайті.

"Поруч стоять менти, посміхаються. На підлозі валяються сардельки. Я пішов на парковку і поїхав в офіс — працювати", - додав він.

фото tjournal.ru

Навальний говорить, що невідомі активісти дійшли до "символізму настільки глибокого, що його не зрозуміти навіть".

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою.

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Теги: #Навального закидали сардельками#атака сардельками