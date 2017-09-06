Навального атакували сардельками (фото)

Російський опозиціонер Олексій Навальний розповів, як в аеропорту "Домодєдово" невідомі кинули у нього в'язку сардельок.

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Це сталося, коли Навального знімали телевізійні камери. "У цей момент ззаду налітають троє чортів й мені накидають на плечі зв'язку сардельок", - йдеться у повідомленні російського політика на його сайті.

"Поруч стоять менти, посміхаються. На підлозі валяються сардельки. Я пішов на парковку і поїхав в офіс — працювати", - додав він.

Навальний говорить, що невідомі активісти дійшли до "символізму настільки глибокого, що його не зрозуміти навіть".

Як повідомляв УНІАН, 27 квітня російського опозиціонера Олексія Навального облили зеленкою.