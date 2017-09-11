Вбивцею жінки з дітьми на вокзалі у Франції виявився її чоловік-поліцейський

Прокурор французького міста Нуайон Віржіні Жирар (Virginie Girard) розповіла подробиці стрілянини, що сталася на місцевому вокзалі у неділю, 10 вересня. Її слова наводить Daily Mail.

Правоохоронні органи встановили, що загинули четверо членів сім'ї — жінка, її двоє дітей і чоловік, який здійснив напад. Батько сімейства пішов на злочин після того, як дружина оголосила йому про розлучення. Після розправи над родичами він покінчив із собою.

Всього у пари було п'ятеро дітей, троє інших в даний час перебувають під опікою родичів.

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Зазначається, що конфлікт у сім'ї загострився вранці в неділю. Чоловік і дружина серйозно посварилися, до них виїжджали жандарми. Після цього жінка зібрала дітей і поїхала з ними на вокзал, щоб відвезти до родичів у Гіскар. За ними пішов глава сімейства, який намагався умовити дружину разом повернутися в Париж, де вони проживали.

Спочатку повідомлялося, що нападників було двоє. Однак з'ясувалося, що чоловік , який супроводжував поліцейського-вбивцю, був сусідом, якого той попросив приглянути за дружиною й дітьми, щоб вони не втекли.