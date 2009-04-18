Українцям стали рідше відмовляти в шенгенських візах

Упродовж другої половини минулого року кількість відмов у наданні шенгенських віз українцям знизилася з 8% до 6,6%.

Про це в статті для тижневика «Дзеркало тижня» пише експерт Центру миру, конверсії та зовнішньої політики України Ірина СУШКО.

Водночас, за її інформацією, кількість багаторазових віз зросла, згідно даним дослідження Центру миру, конверсії і зовнішньої політики, з 30% до 39%.

«Між першим та другим етапами дослідження рівень відмов у наданні візи зменшився з 8% до 6,6», - повідомила І.СУШКО.

За її словами, перший і другий етапи дослідження проходили в липні та листопаді минулого року відповідно. Дослідження охоплювало країни «старого Шенгену» (Німеччину, Францію, Італію, Іспанію, Бельгію, Грецію) і «нового Шенгену» (Польщу, Угорщину, Чехію, Словаччину, Литву). Джерелом інформації стали 840 респондентів - українські претенденти на шенгенські візи.

«Частіше відповідають відмовою в наданні візи консульства країн «старого Шенгену» - 9,6%, а в країнах «нового Шенгену» цей показник наближається до 5%. Порівняно з минулими роками ситуація загалом по Шенгену поліпшується, адже чотири-п`ять років тому відповідали відмовою в 12-14% випадків», - зазначила І.СУШКО, додавши, що збільшилася і кількість виданих багаторазових віз на в`їзд до Шенгенського простору.

«У частині надання довгострокових і багаторазових віз спостерігається прогрес: якщо в липні минулого року консульства країн Шенгенської зони видавали близько 30% віз для багаторазового в`їзду, то, за даними листопадового дослідження, власників таких віз було вже 39%», - повідомила експерт.

Найбільше багаторазових віз, за даними дослідження, видали консульства Угорщини, де їх кількість на обох етапах моніторингу перевищувала 50%. Близько 45% респондентів консульств Польщі також виявилися власниками таких віз. Найменше позитиву за цим параметром спостерігається в консульствах Греції, де їх питома вага не перевищує 10%.

На думку І.СУШКО, зростання питомої ваги багаторазових віз і зменшення кількості відмов протягом останнього півріччя є основою, на якій можна почати переговорний процес про безвізовий режим між Україною і ЄС, у разі, якщо українські політики припинять вимагати відновлення візового режиму для громадян Європейського Союзу.

«Це створює підстави для поглиблення переговорного процесу в напрямі повного скасування візового режиму між Україною і ЄС - якщо тільки гарячі голови українського політикуму не зруйнують наявне вікно можливостей своїми незваженими, популістськими діями на кшталт відновлення візового режиму для громадян ЄС або порушенням існуючих зобов`язань з питань реадмісії», - констатувала експерт.