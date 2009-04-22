В Індії комуністи захопили потяг з 700 пасажирами

Бойовики забороненої Компартії Індії (маоісти) захопили в середу вранці в східному штаті Джаркханд потяг з приблизно 700 пасажирами, передає телеканал "Си-ен-ен-ай-бі-ен". У сусідньому з Джаркхандом штаті Біхар вони атакували школу, контору районного департаменту розвитку і спалили п`ять вантажівок з товарами, убивши при цьому одного водія.

Потяг прямував з міста Баркхана до міста Мугалсарай. Коли він проходив через густий ліс, бунтівник, який був у потягу зірвав стоп-кран. Після цього бойовики вийшли з чагарників та захопили потяг. Повідомлень про потерпілих поки не поступало. Прес-служба міністерства залізниць Індії поки не має в своєму розпорядженні подробиць інциденту. На місце події відправили підрозділи поліції.

Маоісти різко активізувалися напередодні другого етапу виборів до парламенту, який пройде у четвер. Бунтівники, які орудують в цій частині країни, оголосили бойкот виборам.

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