РФ і Китай проведуть спільні військово-морські навчання

В навчаннях "Морська взаємодія – 2017" ВМФ Росії і ВМС Китаю задіють 11 надводних кораблів і 2 підводні човни. Про це повідомив начальник відділу інформаційного забезпечення прес-служби ВВО по Тихоокеанському флоту РФ Володимир Матвєєв, передають РИА Новости.

Читайте такожНові "зелені чоловічки" вже готові: експерт пояснив заяву Путіна про атаки на "інші зони конфлікту"

"Під час проведення морської фази від російської сторони будуть задіяні великий протичовновий корабель "Адмірал Трібуц", корвет "Досконалий", рятувальне судно "Ігор Білоусов" з рятувальним глибоководним апаратом "АС-40" на борту і ракетний катер "Р-11". Від китайської сторони — есмінець "Ши Цзячжуан", сторожовий корабель "Так Цін", корабель комплексного постачання "Дун Пінху", рятувальне судно проекту 926 "Чандао" з рятувальним глибоководним апаратом "Елар-7", — повідомив Матвеєв.

Забезпечувати навчання будуть малий протичовновий корабель "Радянська Гавань", дві дизель-електричні підводні човни, гідрографічне судно "Віктор Фалєєв" і морський буксир "МБ-93".

"В ході морської фази навчань військові відпрацюють взаємодію з авіацією. У цьому елементі задіють два літаки Іл-38, два літаки Ту-142м3, вертоліт Ка-27пс і вертоліт Ка-27 морської авіації ТОФ. Від ВМС Китаю будуть корабельні вертольоти Z-9C і Z-9D2", - повідомляє агентство.

Міжнародні навчання "Морська взаємодія — 2017" пройдуть з 18 по 26 вересня 2017 року на базі Тихоокеанського флоту РФ. На полігоні берегових військ ТОФ "Горностай" пройде тренування морпіхів двох країн. Морська частина маневрів розпочнеться 22 вересня в акваторії Японського та південній частині Охотського морів.