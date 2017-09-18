Катар закупить у Великобританії винищувачі

Міноборони Катару закупить у Великобританії 24 винищувачі Typhoon, повідомляє Анадолу.

Читайте такожВелика Британія підняла винищувачі для супроводження російських бомбардувальниківГлава міноборони Катару Халід бін Мухаммед аль-Атийе обговорив умови закупівлі зі своїм британським колегою Майклом Феллоном в Досі.

У ході зустрічі сторони обговорили регіональні події і двостороннє військове співробітництво, в тому числі боротьбу з тероризмом.

Крім того, було підписано угоду про військове співробітництво, яке передбачає придбання у Великобританії 24 винищувачів Typhoon.

В даний час сума угоди не повідомляється.