Пірати звільнили грецьке судно з українцем на борту

Сомалійські пірати звільнили грецьке судно, за яке їм був сплачений викуп у розмірі 1,9 мільйонів доларів, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на одного з піратів в місті Босасо на південному узбережжі Аденської затоки.

"Мої друзі відпустили грецьке судно після сплати викупу у розмірі 1,9 мільйонів доларів. Вони сходять з нього і судно скоро відпливе", - цитує агентство його слова. Співбесідник агентства не повідомив назву судна. За його словами, воно було в полоні кілька місяців. У свою чергу, представник міністерства торгового флоту Греції підтвердила РІА новості, що пірати Сомалі звільнили грецьке судно, на борту якого є громадянин України. "Пірати звільнили судно Saldanha з 22 членами екіпажа на борту, серед них один громадянин України, два громадяни Румунії і 19 громадян Філіппін", - сказала вона.