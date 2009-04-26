Італійське круїзне судно відбило атаку сомалійських піратів

Екіпаж італійського круїзного судна "Мелоді" відбив атаку сомалійських піратів.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, круїзне судно "Мелоді" з 991 пасажиром і 536 членами екіпажу на борту минулої ночі атакували пірати у водах Індійського океану біля узбережжя Сомалі.

Шестеро осіб з автоматами Калашникова з`явилися з темряви по лівому борту на легкому катері та відкрили вогонь. Працівники корабельної служби безпеки відповіли на стрільбу, а капітан "Мелоді" Чіро ПІНТО наказав загасити вогні та здійснити серію маневрів відходу від піратів. Удосвіта моряки переконалися, що їм вдалося відірватися від катера.

Встановлюється, чи застосовували охоронці судна вогнепальну зброю або інші засоби захисту, такі як водяні брандспойти або звукові гармати.

Напад стався за 180 миль від порту Вікторія, столиці Сейшельських островів. "Мелоді" вийшла з порту Дурбан (ПАР) 17 квітня і здійснює круїз з Південної Африки в Італію.