США відкликають своїх дипломатів з Куби через таємничі звукові атаки – ЗМІ

США відкликає більшість співробітників свого посольства на Кубі. Про це повідомили джерела в американському уряді.

Як передає Бі-бі-сі, американська преса повідомляє про акустичні атаки на співробітників посольства. Про проблеми зі здоров'ям повідомили 20 дипломатів.

Крім того, повідомляється, що американським громадянам небажано відвідувати Кубу, оскільки громадяни США піддавалися акустичним атак і в готелях.

Минулого тижня держсекретар США Рекс Тіллерсон сказав, що рішення про те, чи закривати посольство США на Кубі, підлягає обговоренню.

Неофіційно американські дипломати говорять про те, що проти них був використаний якийсь пристрій, здатний транслювати сильний звук, частота якого знаходиться за межами звичного для людини діапазону.

Однак жодни доказів цього поки надано не було.

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В результаті цих таємничих звукових атак співробітники посольства відчували нудоту, запаморочення, у когось був зафіксований легкий струс мозку. Деякі скаржилися на втрату слуху.

Крім співробітників американського посольства, постраждали два громадянина Канади.

У бесіді з агентством Ассошіейтед прес американські чиновники сказали, що всім співробітникам посольства було наказано покинути посольство, там залишається тільки аварійний персонал.

У Гавані припинена видача американських віз на невизначений термін - до тих пір поки Куба не зможе гарантувати повну безпеку американських дипломатів.

Незважаючи на розслідування, яке ведеться спільно ФБР, федеральною поліцією Канади і кубинською владою, пояснень про акустичні атаки, які відбуваються з кінця 2016 року, знайдено не було.