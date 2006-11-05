Для оголошення вироку Хусейну в Багдаді оголошена комендантська година

Сьогодні відбудеться оголошення судового вироку стосовно Саддама ХУСЕЙНА.

В іракській столиці і трьох довколишніх провінціях введена 12-годинна комендантська година, передає Lenta. ru. У Багдаді також закритий аеропорт.

Починаючи з 6.00 пересування людей і транспорту повністю заборонене в містах Багдадської провінції, провінції Салахуддін, в якій знаходиться рідне місто С.Хусейна Тікріт, а також у провінціях Діяла і Анбар, що стали вогнищами активності суннітських повстанців.

Напередодні дня оголошення вироку екс-диктаторові іракські власті також оголосили про скасування всіх відпусток у збройних силах країни і про приведення всіх підрозділів у стан підвищеної боєготовності.

Заходи безпеки посилені на всіх контрольних пунктах уздовж основних магістралей. Збільшена чисельність поліцейських та американських військовослужбовців, зайнятих у патрулюванні міських вулиць. Як заявили в МВС Іраку, будь-які прояви насильства рішуче присікатимуться.

Сунніти, які висловлюють підтримку С.ХУСЕЙНУ, пообіцяли влаштувати кровопролиття у разі винесення їх екс-лідерові смертного вироку. У той же час, якщо вирок виявиться м`якшим, активну невдоволення можуть проявити шиїти, які зазнавали гонінь під час правління С.ХУСЕЙНА та обіймали ключові посади в уряді після його усунення.

Сьогодні верховний трибунал Іраку планує винести вирок С.ХУСЕЙНУ і семи його соратникам, серед яких зведений брат екс-диктатора, за звинуваченням у вбивстві 148 шиїтів-жителів містечка Дуджейл, де в 1982 році на С.ХУСЕЙНА було скоєно замах. Процес у цій справі ведеться з жовтня 2005 року.

Другий судовий процес стосовно С.ХУСЕЙНА – за звинуваченням у геноциді курдів - розпочався в серпні цього року. На сьогодні в справі ще не пред`явлені всі звинувачення, і залишається неясним, чи буде її розгляд прискорено у разі винесення С.ХУСЕЙНУ смертного вироку.