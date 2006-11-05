Киргизька опозиція розпочинає акції протесту в регіонах, повідомляє РІА «Новости».

Мітингуючі встановили юрту і розгортають великий армійський намет перед будівлею адміністрації Аламудунського району (передмістя Бішкека), встановлюють також польову кухню. Тут знаходиться близько сотні учасників акції протесту. Вони заявляють, що збираються залишатися тут "доти, доки влада не виконає вимог опозиції". За словами учасників акції, до завтрашнього дня їх тут буде набагато більше. Співробітники правоохоронних органів не перешкоджають пікетникам, спостерігаючи за тим, що відбувається.

Тим часом, на центральній площі Бішкека четвертий день триває безстрокова акція протесту опозиційного руху "За реформи". Опозиція вимагає негайної реформи конституції Киргизії, яка передбачає суттєве обмеження президентської влади.

За даними правоохоронних органів, напередодні аналогічна акція протесту розпочалася в Таласській області (північ республіки).