Главою Єпископальної церкви уперше стала жінка (фото)

Жінка уперше стала главою Єпископальної церкви Сполучених Штатів – американського відгалуження Англіканської церкви.

Церемонія вступу на посаду 52-річної Катарини Джеффертс відбулася у суботу в національному кафедральному соборі у Вашингтоні. За подією спостерігали понад 3 тисячі людей.

Пані Джеффертс відома також і лояльним ставленням до нетрадиційних сексуальних стосунків. На церемонії вона визнала факт розколу у церкві, і закликала шукати згоди з тими, хто виступає проти нового керівництва американської церкви.

5 канал