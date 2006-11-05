Главою Єпископальної церкви уперше стала жінка (фото)
14:10, 05 листопада 2006Світ
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Церемонія вступу на посаду відбулася у Вашингтоні
Жінка уперше стала главою Єпископальної церкви Сполучених Штатів – американського відгалуження Англіканської церкви.
Церемонія вступу на посаду 52-річної Катарини Джеффертс відбулася у суботу в національному кафедральному соборі у Вашингтоні. За подією спостерігали понад 3 тисячі людей.
Пані Джеффертс відома також і лояльним ставленням до нетрадиційних сексуальних стосунків. На церемонії вона визнала факт розколу у церкві, і закликала шукати згоди з тими, хто виступає проти нового керівництва американської церкви.
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