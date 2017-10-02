Чоловік, який розстріляв 20 осіб в Лас-Вегасі, був місцевим - поліція

Убитий у перестрілці під час фестивалю кантрі в Лас-Вегасі нападник був місцевим жителем. Він знаходився на 32-му поверсі казино «Мандалай Бей». Про це повідомляє CNN.

Його ім'я поки не називається. Проте, поліція розшукує його знайому по імені Мерілу Денлі.

Marilou Danley is being sought for questioning re the investigation into the active shooter incident. If seen please call 9-1-1! pic.twitter.com/Z83XvcHejH — LVMPD (@LVMPD) October 2, 2017

Читайте такожУ США невідомий відкрив вогонь в церкві: одна людина загинула, вісім поранені

Як повідомляв УНІАН, у Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу. Поліція Лас-Вегаса вже повідомила, що злочинець нейтралізований.

Унаслідок стрілянини загинули 20 людей, ще понад 100 були поранені.