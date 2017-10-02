Чоловік, який розстріляв 20 осіб в Лас-Вегасі, був місцевим - поліція

12:10, 02 жовтня 2017
Світ
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Його ім'я поки не називається, поліція розшукує його знайому по імені Мерілe Денлі.

Ілюстрація / REUTERS

Убитий у перестрілці під час фестивалю кантрі в Лас-Вегасі нападник був місцевим жителем. Він знаходився на 32-му поверсі казино «Мандалай Бей». Про це повідомляє CNN.

Його ім'я поки не називається. Проте, поліція розшукує його знайому по імені Мерілу Денлі.

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Як повідомляв УНІАН, у Лас-Вегасі чоловік відкрив вогонь з автомата по натовпу. Поліція Лас-Вегаса вже повідомила, що злочинець нейтралізований.

Унаслідок стрілянини загинули 20 людей, ще понад 100 були поранені.

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