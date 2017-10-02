Кількість постраждалих при стрільбі в Лас-Вегасі збільшилася до 406 осіб

Число постраждалих при стрільбі в Лас-Вегасі збільшилося до 406 осіб, повідомляє NBC News з посиланням на поліцію, передають Ведомости. «Ми чули, як вибухають феєрверки. Потім ми раптом почули звуки пострілів. Люди почали кричати, що їх поранили ... Коли ми почали тікати, на землі лежали кілька сотень людей», - розповіла одна з очевидців.

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-Вегасі«Люди продовжували падати і падати ... Вони отримували поранення на відстані одного фута від нас», - уточнила вона. «Люди намагалися рятувати своїх друзів. Навколо були постріли. Допомагати іншим означало б, що нас теж застрелять», - додала жінка.

Чоловік, який стріляв по людях біля відкритого концертного майданчика фестивалю кантрі-музики, перебував на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. За офіційною інформацією, злочинець діяв сам.

Пізніше з'явилася інформація про затримання його супутниці Меріл Денлі. Не ясно, чи є вона його спільницею. Також поліція виявила дваавтомобілі підозрюваного.

Причини злочину встановлюються. Злочинцем виявився 64-річний пенсіонер Стівен Паддок з Мескіта (штат Невада).