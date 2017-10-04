62-річна подруга вбивці з Лас-Вегаса сьогодні повернулася в США з Філіппін

Подруга Стівена Паддока, який розстріляв 58 осіб під час концерту в Лас-Вегасі та покінчив з собою, повертається в США з Філіппін. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в аеропорту Маніли, передає РБК.

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Вона покинула Філіппіни у вівторок ввечері, 3 жовтня, уточнили співрозмовники агентства. Вони відзначили, що в країні вона перебувала з вересня. Влада США заявила, що Денлі є "особою, що становить інтерес для слідства", пише Reuters. "Її поїздка в США узгоджена з ФБР. Денлі покинула Філіппіни без супроводу, однак по прибуттю в США її зустріне ФБР", - розповіло агентству джерело.

З 62-річною Мерілу Денлі стрілок проживав у купленому в 2015 році будинку в Мескіті, штат Невада. Вона була зареєстрована у тому ж готелі, де він відкрив стрілянину по людям. Американська влада її у співучасті в нападі не підозрює.

NBC раніше повідомив, що за словами неназваних співробітників правоохоронних органів, Паддок перевів $100 тис. на рахунок Денлі.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня 64-річний Стівен Паддок розстріляв натовп на фестивалі кантрі-музики в Лас-Вегасі. Були вбиті 59 чоловік, поранення отримали 515. На фестивалі були присутні близько 20 тисяч глядачів. Паддок вів вогонь з 32-го поверху готелі Mandalay Bay. На момент прибуття бійців спецназу Паддок вистрілив собі у голову. Як з'ясувалося, свій арсенал зброї вбивця збирав протягом 20 років.