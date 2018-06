У Міноборони РФ інцидент з вертольотом Мі-28 в Сирії назвали "екстреною посадкою"

У Міноборони РФ прокоментували інформацію про падіння російського військового вертольота Мі-28 в Сирії, назвавши це «екстреною посадкою».

Як повідомляє «РИА Новости» з посиланням на відомство, НП сталася в провінції Хама, коли Мі-28 супроводжував інший вертоліт Мі-8, з військовослужбовцями російського Центру примирення ворогуючих сторін.

Стверджується, що причиною екстреної посадки стала технічна несправність. Екіпаж не постраждав, пошуково-рятувальна служба оперативно доставила льотчиків на аеродром.

"Їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує", - заявили в російському Міноборони.

Згідно з повідомленням, огляд машини і доповідь екіпажу показали, що вертоліт ніхто не атакував.

ISIS claims this is the photo of the crashed Russian chopper pic.twitter.com/fjXN48fjr6