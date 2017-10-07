Закликають принести їжу й теплі речі: противники Путіна вирішили залишитися на ніч на Манежній площі в Москві (фото)

Прихильники російського опозиціонера Олексія Навального оголосили, що мають намір залишатися на Манежній площі в Москві, вимагаючи звільнення політика і глави його передвиборної кампанії Леоніда Волкова з-під арешту.

"На Манежній площі близько трьохсот осіб вимагають звільнення Навального і Волкова. Планують залишатися на ніч.#ЗаНавального", - йдеться в повідомленні "Протестної Москви" в Twitter.

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У свою чергу, "Открытая Россия" повідомляє, що активісти, які зібралися на площі, закликали принести їм їжу та теплі речі.

‼️МОСКВА‼️



На Манежній площі близько трьохсот осіб вимагають звільнення Навального і Волкова. Планують залишатися на ніч.#ЗаНавальногоpic.twitter.com/JtK5GPUHYf — Протестна Москва (@nedimon_msk) October 7, 2017

За уточненими даними, всього в 26 містах Росії затримана, як мінімум, 271 людина. Одного з затриманих в Краснодарі вже заарештували на три доби, передає ОВС-Інфо.

Усіх відпустили в Єкатеринбурзі, Іжевську, Нижньому Тагілі, Ростові-на-Дону, Самарі, Саратові, Тулі, Тюмені та Южно-Сахалінську.

Як повідомляв УНІАН, акції в Росії проводяться в день 65-річчя президента РФ Володимира Путіна. Відомо, що Навальний наразі відбуває адміністративний арешт за заклики до проведення несанкціонованих акцій.