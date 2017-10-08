ОМОН розігнав противників Путіна на Манежній площі в Москві, людей били по голові (фото, відео)

01:40, 08 жовтня 2017
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Є інформація про десятьох затриманих і про те, що людей били по голові.

Людей на Манежній розганяють / twitter.com/nedimon_msk

Присутніх на Манежній площі Москви противників Путіна поліція відтіснила до станції метро "Площа революції". Повідомляється, що їх змусили відправитися до поїздів.

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"ОМОН розігнав протестувальників на Манежі. Всіх виштовхали до метро. Є інформація про десятьох затриманих і про те, що людей били по голові", - йдеться в повідомленні "Протестної Москви" в Twitter.

Як повідомляв УНІАН, противники Путіна вирішили залишитися на ніч на Манежній площі в Москві, вони закликали принести їжу і теплі речі.

За уточненими даними, всього в 26 містах Росії затримана, як мінімум, 271 людина, яка брала участь у протестах проти Путіна та вийшла на підтримку Навального.

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Теги: #день народження Путіна#акції протесту у Росії#розгін протестувальників#протестувальники у Москві