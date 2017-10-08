ОМОН розігнав противників Путіна на Манежній площі в Москві, людей били по голові (фото, відео)

Присутніх на Манежній площі Москви противників Путіна поліція відтіснила до станції метро "Площа революції". Повідомляється, що їх змусили відправитися до поїздів.

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"ОМОН розігнав протестувальників на Манежі. Всіх виштовхали до метро. Є інформація про десятьох затриманих і про те, що людей били по голові", - йдеться в повідомленні "Протестної Москви" в Twitter.

video: riot cops push portestors awah from red square pic.twitter.com/PUDev8jZB2 — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) October 7, 2017

riot cops arresr putin protestors on red sq pic.twitter.com/ArpNaU6gkW — Ilya Mouzykantskii (@ilyamuz) October 7, 2017

ОМОН розігнав протестуючих на Манежі.



Всіх виштовхали в метро. Є інформація про десятьох затриманих і про те, що людей били по голові. pic.twitter.com/nLIGPf7Cfe — Протестна Москва (@nedimon_msk) October 7, 2017

Як повідомляв УНІАН, противники Путіна вирішили залишитися на ніч на Манежній площі в Москві, вони закликали принести їжу і теплі речі.

За уточненими даними, всього в 26 містах Росії затримана, як мінімум, 271 людина, яка брала участь у протестах проти Путіна та вийшла на підтримку Навального.