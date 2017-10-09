Путін дозволив іноземцям воювати в лавах ЗС РФ за кордоном

Президент Володимир Путін підписав указ, згідно з яким іноземцям дозволено брати участь у силових операціях ЗС РФ за межами Росії.

Відповідний документ оприлюднений на російському офіційному порталі правової інформації.

«Військовослужбовці, які є іноземними громадянами, беруть участь у бойових діях, виконують завдання в умовах надзвичайного або воєнного стану, збройних конфліктів, а також беруть участь в діяльності з підтримки або відновлення миру і безпеки або з припинення міжнародної терористичної діяльності за межами території Російської Федерації», – йдеться в указі.

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Як зазначає Радіо Свобода, іноземці можуть служити в російській армії з 2003 року, але тільки за контрактом і лише солдатами, матросами, сержантами і старшинами, і не мають права займати офіцерських посад.

З вересня 2015 року Росія офіційно бере участь у військовій операції в Сирії. Російське Міноборони не уточнювало, чи вирушали туди контрактники-іноземці.