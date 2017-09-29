Два роки кампанії РФ у Сирії: Москві не вдалося змінити позицію Заходу по Україні

Два роки тому почалася сирійська кампанія, яка, як пишуть "Ведомости", допомогла Кремлю вирішити ряд тактичних питань зовнішньої та внутрішньої політики.

Москві вдалося нав'язати взаємодію Заходу, врятувати режим Башара Асада від краху, переконати росіян у поверненні статусу великої держави і підвищити боєздатність армії і флоту, навчаючи їх в реальній бойовій обстановці.

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З мінусів кампанії видання відзначає, що Росія не змогла повернутися до повноцінного співробітництва з Заходом і вирішити протиріччя між учасниками внутрішньосирійського конфлікту.

"Допомагаючи режиму Башара Асада, Росія частково повернулася у прем'єр-лігу світової політики. Захід змушений був розширити діалог з Кремлем, що істотно скоротився після приєднання Криму і допомоги сепаратистам Донбасу", - коментує експерт з міжнародних відносин Володимир Фролов.

"Армія і флот застосували в бойових умовах високоточну зброю і новітнє військове спорядження. Підприємства ВПК отримали додаткові замовлення на виробництво боєприпасів і техніки. Телебачення переконало більшість населення, що Росія веде маленьку звитяжну війну і поодинці протистоїть ісламістам і Заходу", - зазначає сходознавець Леонід Ісаєв.

"Сирійський конфлікт далекий від врегулювання. Асад вважає себе переможцем, і його все важче примусити до діалогу з опозицією. Висока ймовірність нового загострення громадянської війни і конфлікту зовнішніх учасників врегулювання", - підсумовує Ісаєв.

Тактичні успіхи російського керівництва в Сирії не вирішили стратегічної задачі, вважає Фролов. Виграш Асада і збереження його влади не означають перемогу Росії, адже Москві не вдалося розміняти сирійську кампанію на пом'якшення санкцій або зміну позиції Заходу по Україні.