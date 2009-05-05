Захоплена піратами «Аріана» прийшла в сомалійський порт Хобьо

Захоплене піратами грецьке судно "Аріана" прийшло в сомалійський порт Хобьо, серед українського екіпажа з 24 чоловік потерпілих немає.

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представника компанії-оператора Alloceans Shipping Спіроса МІНАСА.

"Нам вдалося зв`язатися з капітаном судна. Він сказав, що корабель кинув якір біля порту Хобьо. Екіпаж почувається нормально", - сказав С.МІНАС.

"Тепер ми чекаємо, коли нам зателефонують пірати. Поки що жодних вимог вони не висували", - додав представник компанії.

Балкер "Аріана" був захоплений 2 травня за 250 миль на північний захід від Сейшельських островів в Індійському океані. Балкер виходив з Бразилії на Близький Схід з вантажем в 35 тисяч тонн сої.