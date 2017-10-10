Секс-скандал у Голлівуді: відомого продюсера засудили зірки, яким він допоміг прославитися

Кіностудія The Weinstein Company має намір змінити назву сексуального скандалу навколо свого засновника і продюсер Харві Вайнштейна. Про це повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

Харві Вайнштейн був відсторонений від справ 8 жовтня через три дні після публікації розслідування The New York Times. Як з'ясувала газета, Вайнштейн дозволяв собі домагання до актрис, зокрема, до Ешлі Джадд, та інших співробітниць компанії. Проти Вайнштейна були подані як мінімум вісім позовів.

Сам Вайнштейн уже приніс вибачення за те, «як вів себе з колегами в минулому». Він попросив у них вибачення.

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Як розповідає агентство, проти поведінки Вайнштейна виступила більша частина істеблішменту Голлівуду, в тому числі, акторський профспілка SAG-AFTRA. Актриса Меріл Стріп, яка довгий час працювала з Вайнштейном, назвала його поведінку «непрощенною». За її словами, те, що стало надбанням громадськості, не було раніше широко відомо у Голлівуді. «Всіх тих, кого [Вайнштейн] привів до успіху, новини про його поведінку шокували», — сказала вона.

Режисер фільмів «Клерки» і «Догма» Кевін Сміт написав у Twitter, що відчуває сором. «Він профінансував перші 14 років моєї кар'єри, і зараз я дізнався, що, поки я отримував прибуток, інші страждали», - зазначив він.

Харві Вайнштейн разом зі своїм братом Робертом заснував The Weinstein Company в 1970-х роках. Компанія випустила десятки відомих по всьому світу фільмів, у тому числі кінокартини Стівена Содерберга, Пітера Грінуея і Педро Альмодовара. Сам Вайнштейн особисто продюсував фільми Квентіна Тарантіно, трилогію «Володар кілець», фільм Мартіна Скорсезе «Авіатор» та інші.