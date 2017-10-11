У Страсбурзі з'явилася пам'ятна зірка героям Небесної Сотні (відео)

У Страсбурзі з'явилася пам'ятна зірка героям Небесної Сотні. Пам'ятний знак відкрив президент України Петро Порошенко. Про це йдеться на його Facebook.

"Відкриваючи сьогодні зірку Героям Небесної Сотні на страсбурзькій алеї зірок, ми відзначимо їх внесок і в українську історію, і в історію Європи. Наш спільний обов’язок перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні і самопожертвою досягти перемоги на обох фронтах в Україні та у зміцненні Європи спільних цінностей. Європи мирної, стабільної та процвітаючої", - сказано у повідомленні.

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Як відомо, Порошенко сьогодні прибув з робочим візитом до Страсбурга, де виступив на пленарному засіданні осінньої сесії ПАРЄ.